Local student-athletes named to 2A-4 all-district teams
Several local student-athletes from Dike-New Hartford and Hampton-Dumont-CAL’s football teams have been recognized for all-district honors for the 2026 season.
First Team:
Caeden Bakker, Dike-New Hartford – WR
Cooper Bird, Hampton-Dumont-CAL – TE/FB
Noah Connolly, Dike New Hartford – P
Ralston DeVries, Dike-New Hartford – DL
Jacob Feaker, Dike-New Hartford – DB
Emmett Elling, Hampton-Dumont-CAL – OL
Gavin Gerbracht, Dike-New Hartford – RB
Briggs Gruelke, Hampton-Dumont-CAL – DL
Grady Heimann, Dike-New Hartford – OL
Quinn Mills, Dike-New Hartford – RET
Joseph Powers, Hampton-Dumont-CAL – LB
Payton Pokorny, Dike-New Hartford – UTL
Hunter Rieken, Hampton-Dumont-CAL – DB
Lukas Showalter, Hampton-Dumont-CAL – RB
Aiden Walston, Dike-New Hartford – UTL
Second Team:
Bryce Bass, Dike-New Hartford – OL
Jesus Flores, Hampton-Dumont-CAL – K
Logan Hayes, Dike-New Hartford – DL
Trey Jensen, Dike-New Hartford – DB
Carter Johnson, Hampton-Dumont-CAL – DL
Beau Morton, Hampton-Dumont-CAL – OL
Oziel Trevino, Hampton-Dumont-CAL – WR
Honorable Mention:
Jory Angstman, Hampton-Dumont-CAL – DL
Blaek Burmester, Hampton-Dumont-CAL – QB
Ryne Magner, Hampton-Dumont-CAL – OL