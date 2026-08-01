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Ivan Leroy Butt
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Ivan Leroy Butt
Obituaries
1 August 2026
Ivan Leroy Butt passed away peacefully on July 29, 2026, at the age of 90 in Johnston, Iowa.
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