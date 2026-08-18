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Bulldogs take first steps into 2026 season
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Bulldogs take first steps into 2026 season
Sports
18 August 2026
The Aplington-Parkersburg girls tennis team spoiled Hampton-Dumont-CAL’s season opener wi
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